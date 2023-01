Les temples seront réservés aux cérémonies religieuses

« Il faut rappeler les droits concordataires de l'EREN (…). L’usage des temples est de notre autorité », peut-on lire dans un communiqué. La séance de relevée de la 191e session du Synode de l’Église réformée évangélique du canton de Neuchâtel s’est tenue mercredi à La Rouvraie à Bevaix. Les paroisses devaient se prononcer sur l’usage des temples et lieux de culte du canton, notamment dans le cadre de cérémonies laïques. Le Conseil synodal avait annoncé vouloir clarifier la situation.

Or après des débats « nourris », le Synode a validé avec 17 votes contre 15, et 2 abstentions, « le principe de réserver l’usage des temples exclusivement aux activités religieuses cultuelles chrétiennes et aux manifestations culturelles, publiques et politiques ». Les cérémonies non présidées par l'EREN ou par l’une des Églises reconnues n'y seront plus autorisées.

Les directives ont été validées par le Synode et intégrées en annexe du Règlement général. /comm-dsa