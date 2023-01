Illuminations de Noël : un symbole avant tout

C’est l’heure du bilan pour ce qui a été une des mesures d’économie d’énergie les plus remarquées des trois principales villes du canton de Neuchâtel : la réduction des illuminations de Noël à Neuchâtel. Et même leur absence à La Chaux-de-Fonds et au Locle.

S’il a marqué les esprits, ce Noël sans lumières, sur fond de peur d’une pénurie d’électricité, ça aura au final été une mesure principalement symbolique, selon Viteos.

La quantité d’énergie économisée n’est pas négligeable. Mais par rapport à la facture globale d’une ville, elle est minime. Et surtout, comme l’explique l’entreprise électrique, au milieu des économies substantielles réalisées ces derniers mois, il n’est pas possible de l’isoler afin de la chiffrer. Quand des rues entières, et même des quartiers, sont plongés dans le noir une partie de la nuit, l’absence de quelques étoiles et quelques sapins lumineux ne pèse pas lourd.





Une réflexion sur le long terme

D’après les dernières estimations de l’entreprise énergétique, qui datent du mois dernier, l’action de réduction de la consommation et de l’éclairage public a eu des effets substantiels. Elle a permis de réduire la consommation mensuelle moyenne d’énergie dans ce secteur de 15% en ville de Neuchâtel, 29% à La Chaux-de-Fonds et 32% au Locle.

Reste une inconnue. Est-ce que ces mesures seront reconduites l’hiver prochain ? La politique de réduction de la consommation d’énergie est probablement destinée à se prolonger sur le long terme, sous une forme ou sous une autre. Mais en ce qui concerne spécifiquement les nouveaux concepts d’éclairage de Noël, il est trop tôt pour s’avancer. Une partie du public tient énormément aux illuminations pendant les Fêtes et n’y renonce pas de gaîté de cœur. D’autres préfèrent éviter toute forme de gaspillage d’énergie. A voir comment les mentalités auront évolué à ce sujet d’ici la fin 2023. /jhi