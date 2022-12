Montvoie, Tête de Ran : souvenirs des téléskis au Musée Alpin

Les Neuchâtelois se rappellent des journées de ski à Tête de Ran, les Jurassiens des remontées sur les pentes enneigées à Montvoie ou Malleray. Mais si les souvenirs restent, les petits téléskis régionaux disparaissent peu à peu en Suisse. En cause, le changement climatique, le renforcement des mesures de sécurité ou encore le manque de financement. Une nouvelle exposition du Musée Alpin Suisse raconte du 17 décembre au 28 mai 2023, en photos, textes et sons, les histoires des gens qui ont connu six de ces lieux. Ces stations de proximité avaient une grande valeur culturelle et sociale, explique Beat Hächler, commissaire des expositions et directeur du Musée Alpin Suisse.