Budget moins rouge que prévu accepté à Val-de-Ruz

Jeudi soir, avant de voter le budget communal 2023 et suivant l'avis du Conseil communal, les élus ont refusé 7 amendement issus de l'UDC et du PS. La droite souhaitait faire des économies notamment sur l'indexation des salaires et sur l'achat de chaises de bureau. La gauche, elle, voulait accorder un échelon salarial au personnel communal en reconnaissance du travail accompil. L'exécutif s'y était opposé :