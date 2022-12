Le Locle : un budget validé sur fond de grogne du PLR

« Nous avions laissé une longue année de réflexion au Conseil communal pour qu’il puisse venir avec des propositions. Rien n’a été fait », a rappelé le chef du groupe libéral-radical Gaëtan Dubois pour justifier la position de son parti au moment du vote. Le PLR s’est aussi inquiété de la progression de la dette d’un peu plus de 12 millions de francs. « C’est ce montant qui devrait être débattu, car la dette résulte du manque de liquidités de notre Commune. » Face à l’assemblée, le chef des finances Claude Dubois s’est montré moins alarmiste. « Malgré l’inflation, nous conservons un déficit comparable à 2022. Raison pour laquelle le Conseil communal est satisfait », a ajouté le conseiller communal.

La manière d’investir remise en question

La gauche n’a pas suivi le PLR même si elle a partagé certains éléments. « Nous avons l’impression que chaque année il est dit que tout le monde met du cœur, de l’énergie, mais ce soir on n’a pas plus de solutions que les années précédentes », a déclaré le socialiste Gérard Santschi. Face à l’augmentation de la dette, le PS a aussi apporté une autre vision au débat. « On investit, mais le strict minimum. Peut-être qu’un jour au lieu d’avoir des dettes on va payer le fait de ne pas avoir suffisamment investi. Il faut investir mais peut-être de manière moins modeste et retenue qu’actuellement. », a expliqué Gérard Santschi.