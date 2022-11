La Chaux-de-Fonds attend un déficit de près de 15 millions en 2023

Un déficit de 14,8 millions de francs pour la Chaux-de-Fonds. La Métropole horlogère a présenté son budget 2023 ce mercredi. Sans des revenus extraordinaires et notamment un prélèvement à la réserve conjoncturelle et une réévaluation de la participation dans le fournisseur d'eau et d'électricité Viteos, le résultat se monterait à -22,5 millions.

« Avec un déficit estimé à un peu moins de 15 millions, proche du budget 2022, la Ville de La Chaux-de-Fonds démontre une bonne résistance à la crise par une maîtrise des coûts et des perspectives fiscales en légère augmentation. Ainsi, la gestion des affaires communales peut être qualifiée de maîtrisée, raisonnable et non dispendieuse », a indiqué mercredi le Conseil communal.

En 2021, les finances de la Métropole horlogère s'étaient soldées par un déficit de 10 millions de francs, un résultat bien meilleur qu'attendu. Le budget 2023 est grevé par une augmentation sensible des charges salariales de 3,4 millions.

Le Conseil communal a voulu que l'indice des prix à la consommation soit pris en compte dans sa totalité dans l'augmentation des salaires et que les échelons automatiques et qualitatifs soient accordés comme l'année précédente. « Après des années d'austérité, il convient de soutenir l'engagement, la fidélité et la loyauté des employés de la Ville et renforcer l'attractivité lorsqu'il s'agit de recruter », peut-on lire dans le rapport.

Les recettes fiscales devraient s'élever l'an prochain à 111,7 millions de francs, soit une amélioration de 6,5 millions par rapport au budget 2022. Les dépenses d'investissements devraient atteindre en 2023 40,9 millions, dont 12,4 millions sont autofinancés. /ATS-cro