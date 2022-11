Vers une subvention pour les panneaux solaires dans le périmètre UNESCO

Oui il est tout à fait possible d’installer des panneaux solaires dans la zone UNESCO à La Chaux-de-Fonds. Un coup d’œil rapide depuis le belvédère d’Espacité pourra convaincre le citoyen. Le Conseil général a d’ailleurs validé mardi soir la rénovation du collège de la Promenade, figurant au cœur de la zone protégée, qui intégrera une centrale photovoltaïque. Mais le législatif a aussi accepté une motion des groupes socialiste et vert qui demandait la création d’un fonds solaire. Le texte partait du principe que les contraintes liées au patrimoine mondial incluent des surcoûts pour les propriétaires et qu’un fonds pourrait donc partiellement les compenser.

La motion a trouvé un bel accueil auprès du Conseil communal et auprès des groupes, à l’exception du PLR qui l’a refusée.