Renforts à La Grande Béroche

Le personnel communal de La Grande Béroche va être renforcé. Lundi soir, lors d’une séance au menu copieux, le Conseil général a adopté un rapport en ce sens.

Le texte a été approuvé par 23 oui, 9 non et 8 absentions. Il réclame une augmentation de 5 postes équivalent plein temps au maximum pour le soutien aux services. Des renforts qui vont appuyer dans leurs missions, à Bevaix, le Service technique, le Service des bâtiments, le Service de l’aménagement du territoire, et à St-Aubin-Sauges, l’économie, le Service des sports–loisirs–culture, la Sécurité publique et le port, le Service des ressources humaines et le suivi des archives. La charge supplémentaire pour la Commune est estimée à 442'000 francs.





Supplément de chaleur

Parmi les autres rapports examinés hier, il a été question de l’avenir énergétique de la commune. Le législatif a accepté par 39 oui et une abstention un rapport concernant une augmentation de la participation au capital action de la société BéroCAD. Un crédit de 3 millions 437'500 francs qui doit permettre à la société gérant le chauffage à distance de Saint-Aubin-Sauges de racheter le réseau de Gorgier. Il s’agit de financer ainsi l’intégralité du développement du réseau à Gorgier ainsi que la future chaufferie de Bevaix et son réseau.

L’investissement total dépasse les 6 millions de francs. L’autre actionnaire majeur de BéroCAD, la société Viteos, participe à hauteur de 3 millions 187'500 francs à cette augmentation de capital. /jhi