À Bevaix, le projet de salle de gym remanié après l’ouverture du chantier

Une demande de crédit de 21 millions 500'000 francs. C’est ce qui est au programme des élus du Conseil général de La Grande Béroche lundi soir. Une demande de crédit qui porte sur une nouvelle mouture de la nouvelle salle de gymnastique double et polyvalente de Bevaix.

Pourtant, un crédit de 21 millions 500'000 francs pour cette salle de gym, le Conseil général de La Grande Béroche en a déjà accepté un. C’était le 18 octobre 2024. Sur place, les travaux d’aménagement ont même déjà commencé…





Nouvelle mouture

Dans ces circonstances, ce qui rend ce nouveau vote nécessaire, c’est qu’entretemps, le projet a changé assez radicalement. Fin mai, le Conseil communal a renoncé au développement du chauffage à distance auquel la nouvelle infrastructure devait être raccordée. Les raisons ? En hausse, le coût de l’énergie aurait rendu cette offre peu rentable. L’entreprise BéroCAD, en charge du chauffage à distance communal, s’est retirée du projet. Une étude menée par ses soins montre que l’investissement voté aurait été trop élevé pour exploiter le réseau de manière viable. Le Conseil communal a étudié la possibilité de reprendre à son compte cette production de chaleur, mais il s’est avéré que les ressources financières et humaines ne le permettaient pas. Approchées, d’autres entreprises énergétiques ne se sont pas montrées intéressées. Pour le Conseil communal, qui s’en explique dans le rapport, « ce revirement ne constitue pas un problème vu qu’un réseau de chaleur à distance existe déjà dans le quartier, à partir de l’unité de production de chaleur du collège. »

Reste un bâtiment, qui était inclus dans le projet de base : celui qui devait abriter l’unité de chauffage. Plutôt que de s’engager dans un projet non-rentable, l’exécutif préfère utiliser cet espace dans un autre but, bénéfique à la population : l’accueil parascolaire.





Un accueil en partie regroupé

L’idée, c’est de réaffecter l’immeuble pour accueillir une partie de l’accueil parascolaire de Bevaix. Actuellement, celui-ci est réparti sur quatre sites, dont l’un, baptisé le Matou Vert, est un appartement loué. Le nouveau local pourrait recevoir 60 enfants sur les 104 inscrits au parascolaire. De quoi se passer d’une coûteuse location.

Reste qu’un chauffage à distance, ça n’est pas un parascolaire. Même si le volume du bâtiment doit rester le même, le rapport indique que la complexité du projet exige un nouveau permis de construire.

Le nouveau bâtiment administratif doit coûter 250'000 francs de plus que ce qui était prévu pour le chauffage à distance. Malgré cela, le Conseil communal estime qu’il n’est pas nécessaire d’augmenter le budget du projet. Certains postes de construction pourront être déplacés de la salle de gym au nouveau bâtiment, comme par exemple la cuisine professionnelle. /jhi