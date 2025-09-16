Bevaix aura sa salle polyvalente avec parascolaire

Après avoir renoncé au chauffage à distance prévu dans le cadre de la nouvelle salle de gymnastique ...
Bevaix aura sa salle polyvalente avec parascolaire

Après avoir renoncé au chauffage à distance prévu dans le cadre de la nouvelle salle de gymnastique de Bevaix, les autorités de La Grande Béroche optent pour installer un parascolaire dans le bâtiment qui se libère. Le Conseil général a donné son accord lundi soir.

L'ancienne de gymnastique de Bevaix était une structure de l'exposition nationale de 1964. (Photo : archives). L'ancienne de gymnastique de Bevaix était une structure de l'exposition nationale de 1964. (Photo : archives).

C’est oui à la nouvelle orientation du complexe lié à la salle de gymnastique double et polyvalente de Bevaix. Lundi soir, le Conseil général a accepté le rapport de l’exécutif qui proposait de troquer le chauffage à distance, prévu initialement dans un des bâtiments, contre un local consacré au parascolaire. La hausse des coûts de l’énergie rendait peu rentable l’investissement énergétique planifié à la base. Le Conseil communal a préféré utiliser le bâtiment pour accueillir 60 enfants sur les 104 inscrits au parascolaire dans le village.

Les élus ont accepté le projet par 27 voix pour et 12 abstentions. Comme la mouture originale, acceptée en octobre 2024, la demande de crédit est de 21 millions 500'000 francs. Les travaux d’aménagement ont déjà commencé. /jhi


Actualisé le

 

Sur le même sujet

Actualités suivantes

Soutien au sport et à la culture à Val-de-Ruz : une solution sans votation

Soutien au sport et à la culture à Val-de-Ruz : une solution sans votation

Région    Actualisé le 16.09.2025 - 01:31

Grâce au toboggan, les chiffres de la piscine d’Engollon donnent le tournis !

Grâce au toboggan, les chiffres de la piscine d’Engollon donnent le tournis !

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 17:59

« Le dossier du lundi » : soutien fédéral à la Genève internationale

« Le dossier du lundi » : soutien fédéral à la Genève internationale

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 20:25

Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 15:46

Articles les plus lus

La Tour du fantastique ouvre ses portes cet hiver à Neuchâtel

La Tour du fantastique ouvre ses portes cet hiver à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 14:53

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 15:30

Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

Record d’étudiants en ingénierie pour la rentrée de la HE-Arc

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 15:46

« Le dossier du lundi » : soutien fédéral à la Genève internationale

« Le dossier du lundi » : soutien fédéral à la Genève internationale

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 20:25

Route de Biaufond fermée en journée du 6 au 24 octobre

Route de Biaufond fermée en journée du 6 au 24 octobre

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 11:13

À Bevaix, le projet de salle de gym remanié après l’ouverture du chantier

À Bevaix, le projet de salle de gym remanié après l’ouverture du chantier

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 11:29

La Tour du fantastique ouvre ses portes cet hiver à Neuchâtel

La Tour du fantastique ouvre ses portes cet hiver à Neuchâtel

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 14:53

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Stabilité et nouveautés à l’UniNE

Région    Actualisé le 15.09.2025 - 15:30