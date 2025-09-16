Bevaix aura sa salle polyvalente avec parascolaire

C’est oui à la nouvelle orientation du complexe lié à la salle de gymnastique double et polyvalente de Bevaix. Lundi soir, le Conseil général a accepté le rapport de l’exécutif qui proposait de troquer le chauffage à distance, prévu initialement dans un des bâtiments, contre un local consacré au parascolaire. La hausse des coûts de l’énergie rendait peu rentable l’investissement énergétique planifié à la base. Le Conseil communal a préféré utiliser le bâtiment pour accueillir 60 enfants sur les 104 inscrits au parascolaire dans le village.

Les élus ont accepté le projet par 27 voix pour et 12 abstentions. Comme la mouture originale, acceptée en octobre 2024, la demande de crédit est de 21 millions 500'000 francs. Les travaux d’aménagement ont déjà commencé. /jhi