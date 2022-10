La Chaux-de-Fonds se dote d’un règlement sur le plastique

Vers une mutualisation de la vaisselle réutilisable

Le développement de la vaisselle réutilisable est le cœur du sujet. « Les communes ont empoigné la problématique. On est conscient qu’il faut commencer à mettre en place des synergies. », a indiqué Patrick Herrmann, conseiller communal chaux-de-fonnier en charge des espaces publics et de la sécurité publique. Autrement dit, la mutualisation de grands stocks de verres, acquis par exemple par plusieurs grandes manifestations neuchâteloises (Fête des Vendanges et Festi’Neuch par exemple), pourrait devenir à terme une réalité.





Un guide bientôt disponible

Le règlement vise aussi à sensibiliser les utilisateurs et accompagner les clubs et sociétés locales face à ces nouveaux défis. « Le Canton avec l’appui de la Ville de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds est en train de rédiger un guide. », a indiqué Patrick Herrmann. L’autre point d’achoppement concerne le lavage des verres. Pour l’heure, certaines manifestations neuchâteloises envoient leur verre au lavage au sein de l’un des leaders du marché implanté à Yverdon. D’autres disposent de leur propre infrastructure de lavage. Pour l’heure, il n’existe pas de prestataires de vaisselle réutilisable dans le canton. /lre