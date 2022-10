La droite fédérale veut laisser tomber le salaire minimum neuchâtelois

L’intention fait bondir la gauche et les milieux syndicaux en cette période d’inflation et de renchérissement du coût de la vie. La droite et le patronat combattent le principe du salaire minimum tel qu’il est ancré dans la loi à Genève et Neuchâtel depuis 2018. Le Conseil national va se pencher prochainement sur une motion de l’Obwaldien Erich Ettlin. Le texte avait déjà été adopté par le Conseil des Etats en juin, contre l’avis du Conseil fédéral et de la commission de l’économie. Il demande que les conventions collectives de travail étendues au niveau national prennent le dessus sur les salaires minimaux cantonaux. Plusieurs cantons proposant un salaire minimum appliquent déjà ce principe, dont le Jura et le Tessin.