Le CSEM et l’EPFL créent un nouveau centre de recherche à Neuchâtel

Le CSEM et l’EPFL main dans la main pour « relever les défis de l’industrie ». Basé à Neuchâtel, le Centre suisse d’électronique et de microtechnique a inauguré mardi matin son nouveau Centre de recherche en micro-fabrication (M2C). Ce projet, pensé depuis 2016 par l’École polytechnique fédérale de Lausanne, vise à mettre en commun les connaissances et les outils des deux entités pour développer de nouvelles techniques de fabrication avancée pour l’industrie manufacturière. Aucun bâtiment supplémentaire n’a été construit sur le site du CSEM pour ce projet qui utilisera les laboratoires déjà en place. Concrètement, le M2C est une « plateforme commune qui permettra de meilleurs échanges sur les technologies avancées » explique Olha Sereda, responsable d’équipe au CSEM.