Combats environnementaux et sociaux pour le PSN

Des combats environnementaux et sociaux pour le parti socialiste neuchâtelois. Le PSN était en congrès vendredi soir à Evologia. Les sections et les commissions ont choisi de lancer deux initiatives populaires. La première pour la limitation des primes maladie à 10% du revenu et la seconde pour la création d’un fonds cantonal pour lutter contre le réchauffement climatique.

Dans le courant de l'année 2023, le PSN portera ces deux propositions auprès de la population, explique le parti dans un communiqué. /comm-cwi