Val-de-Travers, entre sécheresse et inondations

Val-de-Travers a passé un été sec, très sec. Les Valloniers ont dû se plier à de longues restrictions d’eau, qui sont entrées en vigueur le 12 août et n’ont été levées que mercredi. Leur objectif était d’assurer une alimentation en eau potable à tous les habitants de la commune. Le réseau de Val-de-Travers n’est pas relié à celui du Littoral qui puise dans le lac. « Le Conseil communal travaille depuis plus de deux ans sur un plan général d’alimentation en eau potable qui doit permettre de mettre davantage en réseau les différents villages », rappelle Yves Fatton, conseiller communal en charge du service des eaux à Val-de-Travers. « On souhaite aussi valoriser certaines de nos sources en améliorant leur capacité ».





Risques d’inondations

Paradoxalement, le Val-de-Travers est aussi la région du canton la plus à risque de subir des inondations, selon une étude d’un bureau d’ingénieur commandé par l’État, publiée il y a deux semaines. Les bâtiments de Val-de-Travers sont particulièrement exposés aux dégâts d’eau et de glissements de terrain, selon le document. « C’est tout simplement parce que notre commune est traversée par l’Areuse », explique Yves Fatton. « Des digues sont en train d’être créées à Môtiers. À Travers, des travaux vont être entrepris en septembre pour empêcher les inondations récurrentes à hauteur du vieux pont ». L'Etat avait déjà travaillé en 1990 sur des mesures de prévention. Elles doivent aujourd’hui être complétées par des actions communales. /ara