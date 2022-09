La droite lance le référendum contre le nouveau parc des musées

Un projet qui ne convainc que partiellement

« On était tous d’accord sur la partie rénovation et étanchéité. » rappelle Maël Iseli, conseiller général PLR. « Mais d’autres coûts ont été rajoutés à ce projet, dont 4,2 millions pour l’amélioration du parc des musées, auxquels nous n’adhérons pas », explique l’élu.

Le PLR estime avoir fait des efforts lors de la séance. « On a essayé au Conseil général de discuter, de proposer des consensus et de laisser plusieurs points du budget. Tout ça a été refusé », précise Maël Iseli. Des discussions menées le week-end dernier à la Braderie avec la population ont, semble-t-il, conforté le choix des deux partis.

Avec ce référendum, le PLR n’a-t-il pas l’impression de torpiller le Musée d’horlogerie, fleuron de la Ville ? « On ne remet pas du tout en cause ces travaux. Le PLR et l’UDC s’engagent d'ailleurs à déposer un arrêté urgent pour ce crédit de rénovation, dans le cas où le référendum devait aboutir en votation », explique le libéral-radical.





Le PLR demande des choix au Conseil communal

Le Parti libéral-radical estime que la dynamique est bonne à La Chaux-de-Fonds mais que les finances ne permettent toutefois pas tout. « Avec un déficit de 10 millions par année, on demande de faire des choix. Pour rappel, on a demandé un projet plus ambitieux pour la patinoire des Mélèzes, et il y a déjà les projets de piscine, de place du Marché piétonne ou du Muzoo que nous avons soutenus.

Les partis lanceront leur récolte de signatures dès ce samedi au marché de La Chaux-de-Fonds. Le délai référendaire échoit le 19 octobre. /lre