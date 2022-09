Commentaire : quand la Ville manque de tactique pour le tic-tac du musée

Ce projet est la surprise du chef. Alors que la Ville multiple les réaménagements urbains en communiquant à tout va, ce projet du parc des Musées, on ne l’avait pas vu venir. Ce qui devait être une grosse rénovation du Musée international d’horlogerie, à la hauteur de l’importance de l’institution d’ailleurs, s’est transformée en un projet global que le Conseil communal a voulu faire passer maladroitement pour un tout, soutenu mordicus par la gauche du Conseil général.

Mais ce projet ne fait pas l’unanimité et ce, jusque dans les coulisses de la culture chaux-de-fonnière d’habitude acquise à ce genre de causes. A force de vouloir mettre les enjeux cruciaux de la conservation d’un patrimoine inestimable, le MIH et ses collections, dans le même panier que des toboggans et des balançoires pour enfants, le Conseil communal s’est brûlé les doigts. Une erreur manifeste qui n’avait pourtant pas été faite au moment du vote sur le projet MUZOO, dont seul le parking avait été contesté grâce à la séparation des crédits et leurs arrêtés.

Oui, Capitale culturelle 2025 nécessite que la Ville soit ambitieuse et dans ses habits de gala. Mais elle le sera: Place du marché piétonne, pôle muséal au Bois du Petit-Château, Anciens abattoirs refaits à neuf et toutes les rues qui retrouvent de leur superbe. Mais il serait terriblement dommage que la politique cette fois-ci trop ambitieuse du Conseil communal empêche une rénovation en profondeur du Musée d’horlogerie qui doit assurément être le diamant de cette manifestation. /lre