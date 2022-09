Un été d’exception pour les piscines neuchâteloises

La canicule profite aux piscines neuchâteloises. Après deux années difficiles en raison de la pandémie, les bassins extérieurs de la région ont retrouvé une grande partie de leur public. Une fréquentation relancée grâce à une météo plus que propice aux baignades. « C’est du jamais vu », explique le gestionnaire des Piscines du Nid du Crô, Mathieu Séguéla. « Il n’y a pas eu un épisode caniculaire comme en 2003, mais plusieurs. De plus, il n’a pas plu et il y a eu peu de vent », précise le responsable. Un tableau qui a permis à la structure du bord du lac d’accueillir plus de 100'000 visiteurs cet été, des chiffres similaires à ceux de 2019, avant la crise sanitaire. Un résultat nécessaire pour le Nid du Crô qui a notamment vu « le prix de l’électricité augmenter de 30% », selon Mathieu Séguéla.