Dans les Coulisses du Château : Fabio Bongiovanni

Les thèmes sociétaux, fiscaux, institutionnels et l’emploi l’intéressent particulièrement. À 36 ans, Fabio Bongiovanni a déjà occupé de nombreuses fonctions politiques. L’élu libéral-radical a commencé sa carrière au Conseil général de la Ville de Neuchâtel avant d’entrer à l’exécutif. Il est député au Grand Conseil depuis 2013 et préside le parti cantonal depuis décembre 2020. Fabio Bongiovanni n’a pas énormément de temps libre en dehors de la politique et de son travail d’agent général dans une grande assurance, mais il le met à profit pour être avec sa famille. Il aime aussi cuisiner, en particulier les pâtes sous toutes leurs formes. Le PLR a expliqué mardi matin dans La Matinale, lors de son passage dans les Coulisses du Château, avoir été marqué par Winston Churchill. Parmi les regrets qu’il pourrait émettre sur des dossiers politiques, il cite le refus, par le Grand Conseil, d’un deuxième dimanche d’ouverture des commerces. Il va s’investir prochainement au Parlement cantonal sur plusieurs objets déposés par le PLR concernant la fiscalité.