Une nouvelle normalité pour le tourisme neuchâtelois

Retour à une nouvelle normalité pour le tourisme en terre neuchâteloise. Après deux ans de pandémie et des chiffres rarement vus au niveau des nuitées en 2020 et 2021, la situation retourne à une situation plus standard. Si les chiffres marquent une baisse par rapport aux années Covid, Tourisme neuchâtelois espère encore pouvoir profiter du regain d’intérêt pour le canton auprès des touristes suisses. De plus, le retour des événements réjouit le directeur de Tourisme neuchâtelois, Yann Engel.