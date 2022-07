Attaque informatique à la HE-Arc

Une attaque informatique touche la HE-Arc. Dans un communiqué publié lundi, la Haute école indique que l’accès à ses serveurs et à sa messagerie est coupé depuis 17h afin de protéger son infrastructure et ses données. La HE-Arc ne sera ainsi plus atteignable par courriel. Les téléphones mobiles restent cependant accessibles, précise l’institution.







Des suspicions depuis le week-end



«On a eu des suspicions depuis ce week-end, qui se sont confirmées lundi matin», indique Brigitte Bachelard, directrice générale. Certaines données, sans en connaître pour l'heure la nature, seraient touchées, mais la HE Arc n'est pas en mesure de donner davantage d'information à ce stade. Des experts en informatique travaillent à connaître l'ampleur de l'attaque, qui survient au début des vacances scolaires. Une cellule de crise se tient mardi matin. /comm-gtr-lre