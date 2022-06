PS et PLR mécontents des économies sur la Fête de la jeunesse

Outre l’économie jugée dérisoire, c’est aussi l’inégalité qu’elle crée cette année qui dérange au sein des deux partis. Ceci car les enfants de Peseux et de Corcelles-Cormondrèche ont eu droit à des festivités habituelles en fin de semaine passée. Une différence qui s’explique par l’organisation des événements qui dépend dans ces villages de comités citoyens et non des autorités publiques. Un système vers lequel aimerait tendre le Conseil communal à l’avenir pour la Fête de la jeunesse de Neuchâtel, avec des manifestations plus petites, à l’échelle d’un quartier ou d’un collège. Si ce changement pourrait intervenir dès 2023, il laisse cependant les près de 2'000 élèves de la ville sur le carreau cette année. Une décision désormais actée, mais que le PLR ne veut pas voir se reproduire.