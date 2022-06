Retour du masque chez Volta

Le port du masque chirurgical est à nouveau obligatoire dès le mercredi 22 juin pour le personnel au sein des institutions médicales Volta. Le groupe qui chapeaute la Permanence et la Clinique Volta à La Chaux-de-Fonds ainsi que le Centre médical des Cadolles et Nerys à Neuchâtel le communique mardi soir. En raison de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 en Suisse, la direction juge cette mesure nécessaire. Des masques seront à la disposition des patients et des visiteurs qui le souhaitent. /comm-jhi