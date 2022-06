Le Val-de-Ruz en miniature

Visiter une version miniature du Val-de-Ruz dans un champ de Cernier. C’est ce que propose « Le paysage dans tous ses états », une exposition en plein air inaugurée samedi à Evologia.

Mise sur pied par le Parc Chasseral et la Commune de Val-de-Ruz, cette exposition célèbre le prix « Paysage de l’année » qu’ils ont reçus avec l’Ecoréseau et paysage Val-de-Ruz au mois de mai, de la part de la Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage. La forme est originale : dans un champ, on peut parcourir le Val-de-Ruz à l’échelle 1:100, en découvrant des photos de ses paysages, au milieu de structures en bois produites localement, qui représentent les différents villages. Un aperçu dans notre galerie photos.



Géraline Guesdon-Annan, chargée de mission « paysage et patrimoine » au Parc Chasseral, est responsable du projet. Elle nous explique que ces images proviennent d'un réseau d'observateurs bénévoles :