Retour réussi pour le Corbak Festival

Bilan très positif pour le retour du Corbak Festival. La 26e édition de la manifestation musicale de La Chaux-du-Milieu s’est fait attendre trois ans : une année de pause et deux années d’absence en lien avec la pandémie de coronavirus. « Relancer la machine après trois éditions annulées, on avait un peu d’inquiétude », concède Loïc Oreiller, co-directeur du festival, « mais tout le monde était au rendez-vous ». Le public a effectivement répondu présent. Le Corbak a tiré sa révérence samedi, après trois soirées très fréquentées. Les deux premiers soirs, qui accueillaient notamment Stephan Eicher et Emilie Zoé, se sont joués à guichet fermé. Samedi, l’affluence a un peu baissé, mais elle est restée bonne, permettant au festival de totaliser près de 2000 personnes sur les trois jours.

La prochaine édition est d’ores et déjà planifiée entre le 25 et 27 mai 2023. /dsa