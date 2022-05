Neuchâtel : et la lumière fut moindre

Neuchâtel éteindra son éclairage public entre 1h et 5h du matin. Le Conseil général a pris acte lundi soir à l’unanimité d’un rapport d’information visant à réduire la pollution lumineuse sur le territoire communal dans le but de favoriser la biodiversité et les économies d’énergie, ainsi que d’améliorer le sommeil des habitants.

Le projet de l’exécutif, qui répondait à une volonté du législatif, se fera en deux étapes. La première, c'est le principe général d’extinction des feux entre 1h et 5h du matin. Il y aura quelques exceptions : les principaux axes de transit, ainsi que le centre-ville élargi (une zone s’étendant de la Case-à-Choc à la Maladière et de Prébarreau à la gare) resteront allumés. L’éclairage des rives, principalement en ville, sera adapté au gré des activités qui s’y déroulent. En ce qui concerne les passages piétons, fort de l’expérience de Valangin qui procède déjà à l’extinction des lumières sans qu’aucun accident ne soit signalé, le Conseil communal a pris la décision de faire de même dans les zones appelées à connaître l’arrêt de l’éclairage public.