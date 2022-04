Hausse des primes d’assurance maladie : « une annonce marketing »

La facture pourrait faire mal au porte-monnaie des Suisses. Une augmentation entre 7 et 9 % des primes d’assurance maladie se profilerait pour l’automne, selon le Matin Dimanche. L’un des indicateurs utilisés est la hausse des coûts à charge de l’assurance maladie de base, qui s’élève à un peu plus de 5% pour l’année dernière et qui s’explique en partie par le rattrapage des opérations qui n’ont pas pu se faire en période de Covid.

Pour le conseiller national neuchâtelois socialiste Baptiste Hurni, également président de la section romande de la Fédération suisse des patients, il est trop tôt pour chiffrer précisément l’augmentation des primes d’assurance maladie, même si une hausse est probable à ses yeux. « On prépare la population, ça m’énerve », ajoute-t-il.

Le Conseil fédéral a déjà proposé plusieurs paquets de mesures pour limiter les coûts de la santé, mais ils ont jusque-là été rejetés par le Parlement. À court terme, peu de solutions se profilent du côté du politique. Le conseiller national neuchâtelois socialiste Baptiste Hurni :