Nouveau master unique en Suisse à Neuchâtel

L’Université de Neuchâtel proposera un nouveau master à la rentrée 2022. L’Unine a annoncé jeudi la mise en place d’un master en géographie humaine au sein de la Faculté des lettres et sciences humaines, avec une orientation « changements climatiques et sociétés ». Cette formation est unique en Suisse, elle formera des généralistes capables de diriger des projets visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’idée est de répondre aux défis environnementaux et sociétaux actuels, au niveau communal, cantonal et de la Confédération, ainsi que dans des ONG.

La nouvelle offre répond à une demande des étudiants de bachelor qui souhaitaient continuer leurs études à Neuchâtel. Jusqu’à maintenant, ces derniers devaient se rendre à Lausanne, Berne et Fribourg sans pour autant trouver une formation adéquate. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 30 avril. /comm-swe