Damien Cottier à la présidence du groupe PLR : « Faire en sorte que chacun soit bon »

Bilan « positif » pour Damien Cottier au terme de sa première session en tant que président du groupe PLR aux Chambres fédérales. Le citoyen d’Hauterive a été élu à la tête de la formation parlementaire il y a un mois. Mais il le concède : la session a été intensive. Non seulement en raison des travaux parlementaires, mais aussi en raison des séances qui se tiennent en marge du National. Lorsque l’on demande à l’élu la recette d’un bon président de groupe, la réponse fuse : « C’est quelqu’un qui essaie de discuter avec chacun des individus du groupe, qui essaie de faire en sorte que chacun soit bon, mais que le groupe soit aussi bon dans son ensemble. (…) C’est un travail de coordination ».

Durant la campagne face à Olivier Feller, Damien Cottier avait aussi souligné vouloir accorder du temps lors des débats au sein du groupe. Il s’y est attelé : « On débat, on échange et on se rapproche (…) pour trouver une position commune ». /aju