Festi’neuch dévoile sa programmation complète

Festi’neuch complète sa programmation. Les organisateurs ont levé le voile ce mercredi sur l’entier de la programmation de la 21e édition du festival qui se tiendra du 9 au 12 juin 2022.

La chanteuse romande Flèche Love, le quatuor neuchâtelois In Trees et le trio post-punk américain Automatic complètent la soirée d’ouverture jeudi. Ils accompagneront les artistes français Julien Doré et Véronique Sanson. La soirée du vendredi sera placée sous le signe du rock, de la pop et de l’électro. La chanteuse et guitariste basée à Neuchâtel Emilie Zoé présentera son nouvel album hello future me. Elle sera notamment accompagnée du Neuchâtelois Flexfab en collaboration avec le rappeur kényan Ziller Bas. L’artiste suisso-guatémaltèque Baby Volcano présentera également sa pop électronique sur la scène des Jeunes-Rives.