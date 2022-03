Transformations en vue pour Park N’Sun

La transformation du complexe des anciens abattoirs aura des conséquences sur les activités de l’association Park N’Sun. Une nouvelle série d’investissements a en effet été votée l’automne dernier par le Conseil général de La Chaux-de-Fonds pour l’assainissement de ce bâtiment historique et sa transformation en centre de congrès.

Plus ancien locataire du site depuis la fin des activités d’abattage, le skatepark de La Chaux-de-Fonds, le seul du canton en intérieur, devra quitter l’une des deux ailes qu’il occupe. Son bowl, construit en 2013, sorte de grande piscine en bois et par ailleurs une des deux disciplines olympiques du skateboard, devra être démonté par l’association pour permettre la rénovation de l’espace par la Ville et sa transformation en salle polyvalente. En contrepartie, les autorités prévoient une rénovation complète de l’autre halle dans laquelle est installé le skatepark depuis 2002. Les fenêtres seront notamment changées et des sanitaires aux normes seront créés, de même qu’une mezzanine chauffée pour les utilisateurs du skatepark. Le porte-parole de l'association Park'N'Sun :