Nouveau centre de distribution de La Poste au Val-de-Travers

Le courrier de tout le Val-de-Travers part désormais de Fleurier. Il y a deux semaines, La Poste a opéré le déménagement du centre de distribution de la région jusqu’à maintenant situé à Couvet. Les nouveaux locaux sont situés à côté du cimetière de Fleurier, et permettent au géant jaune d’être plus centralisé au Vallon. Les temps de trajets sont en moyenne réduits entre le centre de distribution et les villages, alors que les nouveaux locaux ont une taille similaire aux anciens. Les 19 collaborateurs qui travaillent sur ce site effectuent leur tournée entre Les Verrières et Champ-du-Moulin.