Les mesures cantonales contre le coronavirus levées avec effet immédiat

Le canton de Neuchâtel abandonne à son tour les mesures cantonales contre le Covid-19, au lendemain des annonces du Conseil fédéral de lever presque toutes les restrictions. Le Conseil d’État neuchâtelois appelle toutefois la population « à faire preuve de prudence et à prendre toutes les précautions nécessaires pour se protéger et protéger les autres, et plus particulièrement les personnes vulnérables », dans un communiqué transmis ce jeudi. « Ce changement majeur se produit dans un contexte épidémique et hospitalier certes plus favorable, mais demeurant néanmoins tendu dans le Canton », ajoutent encore les autorités cantonales. La levée des mesures cantonales concerne notamment la fin de l’obligation du port du masque dans les écoles publiques neuchâteloises et les structures d’accueil extrafamilial et ceci aussi bien pour les enfants que pour le personnel. /comm-cer