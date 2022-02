Cernier : coup de jeune à La Poste

Seconde jeunesse pour La Poste à Cernier. Depuis lundi, le géant jaune présente des locaux complétement rénovés dans le village vaudruzien.

Avec cette rénovation, La Poste espère développer le conseil personnalisé à la clientèle dispensé à un comptoir d’accueil distinct.

La Poste investit 40 millions de francs dans la modernisation de près de 300 filiales en Suisse. Dans le canton de Neuchâtel, six filiales ont déjà été rénovées : Cernier, Marin-Centre, La Chaux-de-Fonds 1 et Marché, Le Locle et Neuchâtel 1. Prochaine filiale à bénéficier d’une rénovation : celle de Peseux, prévue cet automne. /com-aju