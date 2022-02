De l’optimisme pour l’Abbaye de Fleurier

Une seule phrase et c’est toute une région qui se réjouit. « Inscriptions ouvertes pour les stands à l’occasion de la prochaine fête de l’Abbaye ». Cette annonce de la Commune de Val-de-Travers a suffi à redonner un élan de motivation à la population. Prévue entre le 25 et le 27 juin, l’Abbaye de Fleurier 2022 pourrait donc bien être celle du grand retour. Les autorités se veulent en tout cas optimistes, comme le rapporte Benoit Simon-Vermot, président et conseiller communal à Val-de-Travers. S’il est impossible de garantir la tenue d’une telle manifestation quatre mois à l'avance, les mesures sont en tout cas prises pour que celle-ci soit planifiée dans les temps. Vu les dernières annonces du Conseil fédéral quant aux restrictions sanitaires, les autorités sont assez sereines.