Une deuxième chance pour le Parcapluie

Le Parcapluie ne verra pas le jour à La Chaux-de-Fonds. Du moins ce ne sera pas sous la forme imaginée par ses créateurs. Le Conseil général a refusé mardi soir une motion populaire, qui avait été signée par plus plus de 600 citoyens et qui demandait la création d'une place de jeu couverte sur le terrain de l'Ancienne, soit l'espace vert situé face au futur Muzoo au Bois du Petit-Château.

Pour rappel, cette zone devait être transformée pour y accueillir un parking, avant qu'un collectif ne s'y oppose par voie d'initiative communale poussant le Conseil communal a retirer le projet.

Mardi soir, le principe du Parcapluie a été refusé par 17 voix contre 15 et 4 abstentions. Parmi les arguments les plus évoqués contre cette réalisation figuraient l'emplacement de cette place de jeu, à proximité d'un zoo qui inclut déjà des jeux pour enfants et bientôt aussi une fontaine ludique, son coût, estimé à environ 3 millions de francs par ses concepteurs, ou encore la suppression d'un espace vert.