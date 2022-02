Un nouveau centre de tests Covid aux Cadolles

Les possibilités de tests Covid se multiplient dans le canton de Neuchâtel. Après l’ouverture de nouvelles structures à Saint-Aubin-Sauges et à La Chaux-de-Fonds en ce mois de janvier, c’est au tour du Centre médical des Cadolles de proposer des dépistages. La population peut dès ce lundi y passer des tests antigéniques et PCR. Cet espace est ouvert tous les jours, week-ends et jours fériés compris. /comm-sbe