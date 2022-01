Parents chaux-de-fonniers inquiets pour leurs enfants masqués

Mercredi, la discussion entre parents et chef de service s’est déroulée pendant plus d’une heure dans une ambiance bonne enfant et parfois un peu revendicatrice. À l’issue des échanges, Souhaïl Latrèche a dit comprendre les revendications et s’est engagé à les relayer à l’échelon cantonal. Du côté des parents, le sentiment d’avoir été entendu est partagé :