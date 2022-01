Les cas Covid du RHNe majoritairement hospitalisés à cause du virus

C’est un chiffre qui avait fait parler de lui il y a une dizaine de jours. Près de la moitié des cas Covid déclarés dans les hôpitaux universitaires de Genève et de Zurich était liée à d’autres motifs d'hospitalisation, selon des enquêtes menées par Leman Bleu et le Blick. Exemple : un patient entre à l’hôpital avec une jambe cassée et se fait tester positif à son entrée. Ce cas entre donc dans les statistiques.

Si la manière de calculer les cas de Covid-19 est la même au Réseau hospitalier neuchâtelois, le chiffre total est différent : environ 80% des patients soignés contre le coronavirus ont bien été hospitalisés dans ce but, selon Olivier Clerc, infectiologue au RHNe. Il précise que la nuance est légèrement différente du côté des soins intensifs. Là, tous les patients sont hospitalisés à cause du coronavirus. Mais certains malades passent beaucoup de temps dans ce service, ils sortent donc des statistiques du Covid-19 car ils ne sont plus contagieux.