Un nouvel office au service de l’action sociale

L’optimisation du Service de l’action sociale neuchâtelois continue. Dernier né, l’Office cantonal de l’assurance-maladie et des bourses d’études. Depuis le 1er janvier, il regroupe l’ancien Office cantonal de l’assurance-maladie, ainsi que l’Office des bourses. Cette nouvelle entité sera désormais en charge de délivrer les subsides, les bourses et les prêts d’études. Chaque année, ce sont près de 35’000 assurés et quelque 1’000 boursiers qui bénéficient de tels soutiens financiers publics.

Ce nouvel office est placé sous la responsabilité de Manuel Barbaz. /rgi