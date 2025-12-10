L’aide sociale reprend l’ascenseur en 2025 dans le canton de Neuchâtel

Après des années de stabilité voire de baisse, les demandes d’aide sociale repartent à la hausse dans le canton de Neuchâtel. La tendance cantonale est claire pour 2025 à quelques semaines de la fin de l’année. Il est trop tôt pour le cerner avec précision, mais le phénomène est indéniable : les Neuchâtelois qui touchent l’aide matérielle sont de plus en plus nombreux. « La situation économique ou conjoncturelle a déjà quelques impacts sur l’aide sociale. On observe une augmentation des demandes du côté des services sociaux régionaux. L’enjeu, c’est que les personnes puissent être réinsérées le plus rapidement possible dans le marché du travail. Il faudra observer ces chiffres attentivement ces prochains mois », confirme la conseillère d’Etat Florence Nater.

