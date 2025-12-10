L’aide sociale reprend l’ascenseur en 2025 dans le canton de Neuchâtel

Après des années de stabilité voire de baisse, le taux d’aide sociale va augmenter en 2025. Même si le phénomène est encore difficile à cerner, la réalité économique semble avoir rattrapé les Neuchâtelois.
Après des années de stabilité voire de baisse, les demandes d’aide sociale repartent à la hausse dans le canton de Neuchâtel. La tendance cantonale est claire pour 2025 à quelques semaines de la fin de l’année. Il est trop tôt pour le cerner avec précision, mais le phénomène est indéniable : les Neuchâtelois qui touchent l’aide matérielle sont de plus en plus nombreux. « La situation économique ou conjoncturelle a déjà quelques impacts sur l’aide sociale. On observe une augmentation des demandes du côté des services sociaux régionaux. L’enjeu, c’est que les personnes puissent être réinsérées le plus rapidement possible dans le marché du travail. Il faudra observer ces chiffres attentivement ces prochains mois », confirme la conseillère d’Etat Florence Nater.
Florence Nater : « On observe du côté des services sociaux régionaux une augmentation des demandes. »
Un exemple. A La Chaux-de-Fonds, après des années de baisse, l’augmentation du taux d’aide sociale sera d’environ 6% en 2025. Ce qui représente une centaine de dossiers supplémentaires ouverts au service communal de l’action sociale. « Il y a probablement un effet conjoncturel, bien que les personnes qui en subissent les conséquences sont encore au chômage. Par contre, on peut penser que les nouvelles règles imposées par la Confédération [depuis début 2025] sur les mises en faillite quand les prestations sociales ou les impôts ne sont pas payés, a pu mettre un certain nombre d’indépendants en difficulté, mais cela reste totalement de l’ordre de l’hypothèse », analyse le conseiller communal chaux-de-fonnier Jean-Daniel Jeanneret.
Jean-Daniel Jeanneret : « Les nouvelles règles de la Confédération en matière de faillite ont pu mettre un certain nombre d'indépendants en difficulté, mais ce n'est qu'une hypothèse. »
L’an dernier, le taux de personnes bénéficiant de l’aide matérielle était de 5,7% dans le canton de Neuchâtel. Relativement loin du pic historique de 7,3% atteint autour de 2013-2014. Risque-t-on de s’en approcher ces prochaines années ? « On espère que non. C’étaient des années compliquées. Mais le monde politique avait réagi avec toute une série de dispositifs, de politiques publiques qui se sont avérées vraiment efficaces », rappelle Hubert Péquignot, le directeur de Caritas Neuchâtel, association qui lutte contre la pauvreté.
Hubert Péquignot : « Je ne crois pas qu'on va atteindre les taux d'il y a 10 ans, mais la situation est inquiétante. »
Cette situation « n’est pas la faute des gens. Ils ont, dans leur immense majorité, l’envie de travailler, d’avoir un salaire correct. Il y a des mécanismes économiques qui font que la précarité peut être davantage présente à un certain moment. Et il faut le déplorer en termes de système et de mécanismes, davantage qu’en termes de comportements individuels », estime Hubert Péquignot.
« Ce n'est pas la faute des gens. »
En 2022, le dernier rapport de l’Office fédéral de la statistique estimait à 702'000 le nombre de personnes en situation de pauvreté en Suisse (8,2% de la population). Dans le canton de Neuchâtel, le dernier rapport social (2021) établissait que 14,9% des Neuchâtelois vivaient sous le seuil de pauvreté. /vco