Baisse des aides de l'Etat pour certains bénéficiaires

Certains Neuchâtelois vont recevoir moins d’aides de l’État. La réforme de la Loi sur les prestations complémentaires est entrée en force pour tous les bénéficiaires à compter du 1er janvier de cette année après une période transitoire de 3 ans, comme le relevait lundi la RTS. Mathieu Erb, directeur de la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation (CCNC), estime que dans le canton sur 9’700 dossiers environ la moitié n’était pas encore sur le coup du nouveau régime. Ces 9'700 dossiers concernent environ 12'000 personnes. Il rappelle que « le but des prestations complémentaires est de permettre aux personnes qui touchent des rentes AVS ou AI, mais qui n’arrivent pas à subvenir au minimum vital, de combler ce manque ». Mais les critères pour toucher ces aides ont changé : ils prennent désormais mieux en compte le montant des loyers, mais aussi la fortune. À savoir qu’une personne seule avec une fortune de 100'000 francs et un couple avec 200'000 francs n’auront plus droit à des prestations complémentaires.