Troisième dose de vaccin : le paradoxe neuchâtelois

Quelques hypothèses



Dans ce domaine, les autorités avouent qu’elles ne détiennent pas d’explication claire et nette pour faire la lumière sur ce paradoxe. ORCCAN, l’Organisation de gestion de crise et de catastrophe, reconnaît qu’il existe une disparité entre les chiffres de la 2e et de la 3e dose. Mais à ce stade, selon ses responsables, on ne peut qu’esquisser des hypothèses.

La principale, c’est celle d’un effet retard. Pour prétendre à obtenir le booster Covid, il faut patienter quatre mois à partir de la 2e piqûre. Or dans le canton de Neuchâtel, la campagne de vaccination a commencé lentement, mettant la priorité sur les personnes vulnérables dans les homes. En fait, c’est seulement maintenant que la plupart des Neuchâtelois sont autorisés à s’inscrire. Les prochaines semaines permettront donc de vérifier si ce facteur a réellement joué un rôle.

D’autres explications entrent en ligne de compte. Le délai pour la 3e dose est passé de 4 à 6 mois et une partie de la population n’est pas encore au courant. Il y a aussi l’effet Omicron : de nombreuses personnes en ce moment annulent leur rendez-vous parce qu’elles sont infectées par le virus ou en quarantaine. Une partie d’entre elles n’entreront pas dans les statistiques du booster parce qu’elles ont obtenu leur immunisation de manière naturelle. Enfin, parmi les jeunes, il y a aussi les étudiants qui retardent leur injection en raison de la session d’examens qui commence cette semaine.





Le dispositif pas en cause



La question est complexe. Certains de ces facteurs s’appliquent à d’autres cantons et n’expliquent pas le paradoxe neuchâtelois. On y verra vraisemblablement plus clair dans quelques semaines.

Les autorités sanitaires cantonales, en tout cas, en profitent pour insister : le dispositif mis en place n’est pas en cause. Il existe en ce moment de nombreuses possibilités d’obtenir rapidement un rendez-vous pour une troisième dose. /jhi