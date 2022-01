Rentrée masquée pour les enfants dès la 5e Harmos à Neuchâtel

Port du masque dès la 5e Harmos, gestes barrières, autotests et tests ciblés : le Canton de Neuchâtel renforce ses mesures de protections sanitaires pour la rentrée scolaire de lundi. Tous les cantons romands ont adopté dans l’ensemble les mêmes stratégies. Il s’agit de faire face à la forte progression et à la contagiosité du variant Omicron et de maintenir l’enseignement en présentiel. Le principal changement concerne le port du masque dès la 5e Harmos. Une mesure qui fait couler beaucoup d’encre et qui inquiète certains parents. Une crainte que comprend Crystel Graf, la ministre en charge de l’éducation, mais la décision des autorités s’appuie sur des avis de professionnels de l’enfant.