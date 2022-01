Le personnel des soins à domicile en sous-effectif

NOMAD est aussi actif dans d’autres domaines de la lutte contre la propagation contre le coronavirus : l’établissement organise dans le Canton des tests pour les personnes symptomatiques, vaccine contre le Covid-19 et répond aux questions de la population via la hotline. Cette fameuse hotline reçoit en ce moment 300 appels par jour, contre 1500 au plus fort de la crise entre mai et juin 2020. Du côté de la vaccination et des tests, là aussi des absences sont enregistrées. Mais la recherche de remplaçants est plus facile dans ces domaines, les impacts sont donc moins importants sur les patients. /swe