Pas de bises à Nouvel An !

Les autorités neuchâteloises appellent à la plus grande prudence pour la Saint-Sylvestre. Sous le slogan « Pas de Covid dans le champagne », elles recommandent à la population de faire preuve de vigilance lors des festivités du Nouvel An en appliquant les gestes barrière, la distanciation ainsi que tout ce qui est susceptible de freiner la propagation du virus. Il s'agit par exemple d'éviter de se faire la bise et des accolades, d'aérer régulièrement, voire de passer le cap de la nouvelle année à l’extérieur.

La cellule de crise ORCCAN relève que la courbe de progression des cas positifs ne cesse de grimper alors que les hôpitaux atteignent déjà la limite de leur capacité. Et les pronostics pour les prochains jours alarment les autorités. /comm-sma