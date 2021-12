Tests Covid: Neuchâtel tient la cadence 

La carte piège Omicron

Cette situation sanitaire reste bien sûr à la merci de l’évolution du variant Omicron. À ce jour, le contexte est tendu et les différents protagnonistes reconnaissent que la situation n’est pas encore sous contrôle. « Ce qui change dans cette 5e vague, c’est son évolution qui est beaucoup plus rapide que lors des précédentes. La situation évolue d’heure en heure et il est donc compliqué de faire des pronostics. On peut parler de « vague dans la vague » dont on n’a pas encore connaissance de l’ampleur » détaille Nicolas Chevrey, directeur opérationnel de Nomad.