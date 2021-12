RHNe: transfert de patients pour désengorger les soins intensifs

Dispositif adapté

« Le canton de Neuchâtel a beaucoup de lits soins intensifs en proportion de sa population, mais le RHNe est engorgé car les patients Covid nécessitent plus de temps aux soins intensifs et plus de soins », a expliqué Dumeng Décosterd. Au total, l'établissement recense actuellement 51 patients Covid.

Face à cette nouvelle vague, le RHNe a pourtant adapté son dispositif et a fait passer son nombre de lits de 330 à près de 400. Le nombre de lits en soins continus est monté de quatre à huit à La Chaux-de-Fonds, une unité Covid de 24 lits a été ouverte sur ce site et une autre ouverte à Neuchâtel, a ajouté Marie-Laure Jacquot-Pegeot. Le nombre de lits ventilés est passé de six à huit aux soins intensifs. « La mise en place de ce dispositif a déjà nécessité de nombreux engagements », a-t-elle précisé.

Et pourtant en parallèle, l'établissement doit faire face à des départs et à un absentéisme plus élevé qu'habituel, en lien avec la pandémie (burn-out, fatigue, lassitude, quarantaine). La situation est particulièrement tendue aux soins intensifs avec 13 départs en une année, le double d'une année normale. L'absentéisme y atteint 10 à 15%, contre 6% en moyenne dans l'institution.