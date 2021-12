Doses de rappel administrées à la gare de Neuchâtel

Le Canton de Neuchâtel étoffe encore son dispositif en matière de vaccination contre le Covid-19. Un nouveau centre a ouvert ses portes lundi matin à la gare de Neuchâtel. Il délivre uniquement les doses de rappel du vaccin Moderna, sur rendez-vous. Ce centre est pour le moment ouvert trois jours par semaine, les lundis, mardis et jeudis. Il est en mesure de délivrer 160 injections quotidiennes et vient compléter l’offre proposée par le centre de la Maladière à Neuchâtel, de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds et de diverses pharmacies également actives dans la vaccination. Au total, le Canton de Neuchâtel est capable d’administrer 9'000 piqûres par semaine et n’entend pas s’arrêter en si bon chemin. Isabelle Maillat Schreyer, responsable de la communication au Service cantonal de la santé publique :