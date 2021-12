La Chaux-de-Fonds : budget 2022 validé avec réserve par le législatif

La Chaux-de-Fonds tient son budget pour l’année prochaine. Le législatif a accepté le plan financier jeudi soir à la Maison du peuple. Dans la tendance des années précédentes, il présente une perte de plus de 14 millions de francs, après un prélèvement de près de 2 millions à la réserve de politique conjoncturelle. « Il s’agit d’une amélioration de 6 millions par rapport au budget 2021, mais d’une détérioration d’un million en comparaison avec les comptes 2020. » a rappelé le rapporteur de la commission financière Alain Vaucher.





La droite pas satisfaite

Voilà pour les chiffres. Car dans le concret, la soirée a été un peu plus animée que les années précédentes. L’ampleur du déficit et son caractère répétitif année après année n’ont en effet pas plu aux groupes de droite qui l’ont fait savoir. La possibilité d’un refus planait même dans les rangées, alors que le vote devait être validé à la majorité des 3/5, pour permettre au Conseil communal de déroger à la règle du frein à l’endettement. À ce titre, le conseiller communal Jean-Daniel Jeanneret s’est montré clair : « Refuser le budget ou s’abstenir sera un acte fort dans l’instant mais destructeur dans le temps ». Vert’libéraux et Libéraux-radicaux en ont aussi remis une couche en déposant deux amendements, les deux sur les ressources humaines. Le premier, du parti de centre-droite, demandait l’organisation d’un audit général sur l’administration chaux-de-fonnière, tout en rajoutant une dépense de 300'000 francs au budget. Le second visait la suppression de deux postes équivalents plein temps au sein de la sécurité publiques de la Ville, après la fin du mandat de prestations à la commune de Val-de-Ruz. Ils ont tous les deux été refusés. À ce titre, le POP, par la voix de Julien Gressot, a rappelé sa volonté de sortir de l'austérité.

Le budget a finalement été accepté après une confusion du bureau du Conseil général autour des modalités du vote final. /lre